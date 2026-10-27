В Пскове откроется выставка Инны Лялиной «Мои цветные сны»

23:47, 27 октября 2026, ПАИ

Открытие персональной выставки художницы Инны Лялиной пройдёт в пространстве «Аквариум» в Пскове 3 ноября. В экспозицию под названием «Мои цветные сны» войдут работы в технике батика, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской областной библиотеки имени В. Я. Курбатова.

В основе сюжетов – впечатления от поездок по разным городам и странам. На некоторых полотнах – узнаваемые виды Пскова, Изборска, Витебска и других городов.

Инна Лялина является членом Союза художников РФ, лауреатом Губернаторской премии в области изобразительного искусства и победительница Общероссийского конкурса Минкультуры РФ «Лучший преподаватель детской школы искусств», награждена медалью «За заслуги перед Псковом». В настоящее время она возглавляет детскую художественную школу Пскова.

Работы Инны Лялиной входят в частные коллекции в России, Белоруссии, Франции, Финляндии, Австралии и Германии.

Мероприятие начнётся в 15:00. Вход свободный.

Ранее сообщалось, что выставка работ ремесленников-переселенцев откроется в Пскове.