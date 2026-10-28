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Общество

О частых простудах у детей расскажут родителям на «Радио Дача» в Пскове

Разобраться, когда частые простуды у ребёнка – норма, а когда пора к врачу, предлагают родителям в новом выпуске проекта «Мамы спрашивают, поликлиника отвечает» на «Радио Дача» (101.5 FM) в Пскове.

Врачи Псковской детской городской поликлиники объяснят, почему шесть – двенадцать простуд в год без осложнений считаются естественным процессом и как отличить его от сигналов, требующих внимания: затяжных болезней, осложнений после каждой простуды, слишком частых эпизодов, долгой температуры и увеличения лимфоузлов.

Эфиры можно послушать в среду в 7:35, 11:35 и 16:35. Повторы – в воскресенье.

Хронометраж каждого выпуска – три минуты. Это сделано специально, чтобы занятые родители могли получить информацию без отрыва от дел: по пути на работу, на прогулке или во время приготовления ужина. Врачи Псковской детской городской поликлиники отвечают на вопросы родителей в эфире каждую среду.

Проект получает информационную поддержку на площадках ПАИ: читайте ответы на вопросы на сайте и в социальных сетях. Анонсы и время выхода каждого выпуска публикуются заранее. Под постами в комментариях открыт приём вопросов от родителей.

Текстовые версии выпусков с прямыми цитатами врачей выходят на сайте ПАИ после каждого эфира.

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