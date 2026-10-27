Губернатор назвал продукты и блюда, которые советует попробовать гостям Псковской области

23:28, 27 октября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал местные продукты и блюда, которые рекомендует попробовать гостям региона. Советом он поделился на встрече с главными редакторами районных газет в правительстве региона, передаёт корреспондент ПАИ.

Отвечая на вопрос главного редактора газеты «Наш путь» Ольги Федосеенко, глава региона выделил продукцию местных производителей: «В первую очередь, конечно, это улитки. У нас очень много производителей, которые делают уникальный сыр. Иногда, когда люди приезжают и пробуют его, то говорят, что такого даже за границей не пробовали».

Михаил Ведерников также отметил качественную продукцию из яблок – соки, лимонады, сидр и пюре, а также мясную продукцию из Гдова. Говоря о конкретном блюде, Михаил Ведерников выделил котлеты из знаменитого псковского судака.

Отметим, что встречи главы региона с редакторами районных газет уже стали традиционной частью Псковского международного медиафорума. В этом году он прошёл в седьмой раз и длился с 20 по 22 октября. Он объединил ведущих экспертов медиасферы, представителей СМИ и блогосферы России и зарубежья. В мероприятии принимали участие представители Белоруссии, стран Балтии и Абхазии, руководители информационных блоков правительств регионов Северо-Западного федерального округа.

Как отмечал Михаил Ведерников на медиафоруме, районные газеты в Псковской области в среднем охватывают 68 % жителей своих муниципалитетов, а отдельные проекты, посвящённые местной жизни, набирают миллионы просмотров. Губернатор призвал редакции развивать форматы, которые позволяют поддерживать такую связь: открывать редакции для посетителей, проводить прямые эфиры с места событий и запускать проекты, в которых жители участвуют вместе с журналистами.

Государственный медиахолдинг Псковской области вновь выступил одной из ключевых информационных и событийных площадок Псковского международного медиафорума. Напомним, Псковский международный медиафорум проводится по инициативе главы региона Михаила Ведерникова с 2018 года. За это время медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для экспертов не только с Северо-Запада, но и со всей России.