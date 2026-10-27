Михаил Ведерников рассказал о мерах поддержки сельхозпроизводителей

23:09, 27 октября 2026, ПАИ

Бесплатные места на крупных мероприятиях области и адресную работу центра «Мой бизнес» выделил среди мер поддержки местных производителей губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом он сообщил на встрече с главными редакторами районных газет в правительстве региона, отвечая на вопрос врио главного редактора газеты «Печорская правда» Василия Малюты.

Василий Малюта отметил, что работа ремесленных рядов и представление продуктов местных хозяйств на фестивале «Архондарик», который прошёл в Печорах в октябре, стали замечательной площадкой для псковских производителей. Губернатор согласился с этой оценкой и высоко оценил результаты мероприятия.

«Мне кажется, «Архондарик» для первого раза собрал достаточно много посетителей, больше 20 тысяч. Хороший результат, тем более что Печоры всё-таки не такой большой муниципалитет. Поэтому мы обязательно будем эту практику продолжать», – сказал Михаил Ведерников.

Он также выразил надежду, что в следующем году участников фестиваля станет ещё больше.

Отвечая на вопрос о наиболее эффективных мерах поддержки, глава региона перечислил несколько ключевых направлений. И в первую очередь это предоставление местным производителям мест на постоянной бесплатной основе во всех крупных мероприятиях области.

«Это замечательная площадка, чтобы реализовать свою продукцию и познакомить с ней как можно больше жителей и гостей региона», – отметил губернатор.

Во-вторых, по его словам, важную роль играют адресная работа регионального центра «Мой бизнес» и участие в проектах, реализуемых Агентством стратегических инициатив.

«Мы также всегда готовы адресно обсуждать и поддерживать наших производителей», – заключил Михаил Ведерников.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ











































































































Встречи главы региона с редакторами районных газет уже стали традиционной частью Псковского международного медиафорума. В этом году он прошёл в седьмой раз и длился с 20 по 22 октября. Он объединил ведущих экспертов медиасферы, представителей СМИ и блогосферы России и зарубежья. В мероприятии принимали участие представители Белоруссии, стран Балтии и Абхазии, руководители информационных блоков правительств регионов Северо-Западного федерального округа.

Как отмечал Михаил Ведерников на медиафоруме, районные газеты в Псковской области в среднем охватывают 68 % жителей своих муниципалитетов, а отдельные проекты, посвящённые местной жизни, набирают миллионы просмотров. Губернатор призвал редакции развивать форматы, которые позволяют поддерживать такую связь: открывать редакции для посетителей, проводить прямые эфиры с места событий и запускать проекты, в которых жители участвуют вместе с журналистами.

Государственный медиахолдинг Псковской области вновь выступил одной из ключевых информационных и событийных площадок Псковского международного медиафорума. Напомним, Псковский международный медиафорум проводится по инициативе главы региона Михаила Ведерникова с 2018 года. За это время медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для экспертов не только с Северо-Запада, но и со всей России.