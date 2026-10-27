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Общество

РКН опроверг информацию о предложении запретить детям сидеть в интернете

В пресс-службе Роскомнадзора (РКН) заявили, что регулятор не предлагал запретить детям до 14 лет пользоваться интернетом.

Фото: ПАИ

«Инициатива о полном запрете не выдвигалась», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Кроме того, в РКН выразили несогласие с предложением обязать социальные сети верифицировать возраст пользователей из России, но при этом подчеркнули важность предоставления контента, соответствующего возрастной категории пользователей. Плюс подростки проводят в смартфонах значительно больше времени, чем рекомендовано врачами, что негативно сказывается на их сне, прогулках и питании.

Напомним, ранее стало известно, что на заседании комитета Госдумы по информационной политике представитель РКН выступил за обязательную верификацию возраста несовершеннолетних пользователей социальных сетей.

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