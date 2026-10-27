Михаил Ведерников: Районные издания остаются главным источником доверия для жителей

22:56, 27 октября 2026, ПАИ

353 миллиона просмотров набрали 38 средств массовой информации госмедиахолдинга Псковской области за девять месяцев 2026 года. Из этих 353 миллионов 63 % просмотров набрали районные издания. Об этом на встрече губернатора Михаила Ведерникова с главными редакторами районных газет в правительстве региона сообщила директор АНО ИД «Медиацентр 60» Ирина Фёдорова, передаёт корреспондент ПАИ.

Главный акцент в аналитике сделан на локальных и районных изданиях: именно они обеспечивают основную часть показателей. Аудитория медиахолдинга проявляет высокую активность: за девять месяцев пользователи оставили 3,1 миллиона реакций, 84 % из них – в районных сообществах. Количество опубликованных материалов достигло 85 тысяч, из них 74 % подготовили районные редакции.

Ирина Фёдорова отметила, что районные издания вызывают наибольшее доверие у жителей.

«Ни для кого не секрет, что доверие именно к районным изданиям самое высокое у нас», – подчеркнула она.

По её словам, есть паблики с 10 тысячами подписчиков, которые собирают просмотров больше, чем некоторые крупные региональные СМИ.

Аудитория в районах очень активная и увлечённая, а сами паблики люди часто воспринимают как семейный чат. Медиахолдинг демонстрирует смену форматов: печатные тиражи снизились на 6 % (меньше, чем показатели в отрасли в целом), при этом число подписчиков в соцсети «ВКонтакте» выросло на 7 %. Сейчас общая аудитория холдинга в соцсетях составляет 328 тысяч человек.

Губернатор поинтересовался, есть ли у районных пабликов сезонность из-за дачного периода. Ирина Фёдорова ответила, что активность зависит от района: в некоторых она заметно растёт летом.

Охват аудитории в районах в среднем составляет 68 % населения. Лидерами стали Гдовский район, где показатель достиг 122,9 % (аномалия объясняется туристами и дачниками), Плюсский (96,6 %), Усвятский (87 %) и Куньинский (83,4 %) районы. Директор медиахолдинга также рассказала о спецпроектах. За год запустили семь крупных проектов, которые в сумме собрали 10,43 миллиона просмотров и 155,4 тысячи лайков. Самыми эффективными стали проекты «Я и мама» (3,8 миллиона просмотров), «Держим кулачки» (2,9 миллиона) и «Спасибо за труд» (1,33 миллиона).

В планах медиахолдинга тиражирование форматов, которые доказали эффективность, развитие партнёрств для продвижения качественного контента и фокус на региональных площадках для целевой аудитории.

Видео со страницы Михаила Ведерникова в соцсети «ВКонтакте»

«Районные издания остаются главным источником доверия для жителей. Важно не останавливаться и продолжать развивать проекты, которые объединяют людей и показывают реальные истории», – подчеркнул глава региона.

Он обратил внимание, что власти в свою очередь готовы помогать: предлагать темы и давать оперативные комментарии.

Отметим, встреча с редакторами районных газет стала традиционной частью Псковского международного медиафорума. В этом году медиафорум прошёл в седьмой раз и начал работу 20 октября. Он продлился два дня и объединил ведущих экспертов медиасферы, представителей СМИ и блогосферы России и зарубежья. В мероприятии принимали участие представители Белоруссии, стран Балтии и Абхазии, руководители информационных блоков правительств регионов Северо-Западного федерального округа.

Как отмечал Михаил Ведерников на медиафоруме, районные газеты в Псковской области в среднем охватывают 68 % жителей своих муниципалитетов, а отдельные проекты, посвящённые местной жизни, набирают миллионы просмотров. Губернатор призвал редакции развивать форматы, которые позволяют поддерживать такую связь: открывать редакции для посетителей, проводить прямые эфиры с места событий и запускать проекты, в которых жители участвуют вместе с журналистами.

Государственный медиахолдинг Псковской области вновь стал одной из ключевых информационных и событийных площадок Псковского международного медиафорума. Напомним, Псковский международный медиафорум проводится по инициативе главы региона Михаила Ведерникова с 2018 года. За это время медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для экспертов не только с Северо-Запада, но и со всей России.