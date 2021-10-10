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Общество

Эксперт рассказал о проблемах, которые грозят рублю до конца 2021 года

Рост ставки Центрального Банка РФ и цен на топливо укрепляют рубль. Санкции и ужесточение финансовой политики, напротив, бьют по курсу российской валюты. О проблемах, которые грозят рублю до конца 2021 года, рассказал агентству «Прайм» резидент экспертного клуба ЦСР Александр Бездольный.

Эксперт заметил, что перспективы благоприятные: за последние полгода рубль укрепился к доллару на 4,5 процента. Можно ожидать дальнейшего укрепления, несмотря на «исход» капитала с развивающихся рынков.

Неоднозначность ситуации в том, что на рынках наблюдается снижение интереса к активам стран догоняющего развития. Это связано с ожиданием изменений денежно-кредитной политики (ДКП) США.

Есть вероятность, что в следующем году произойдет повышение ставки ФРС США, что повысит привлекательность американских бумаг, это приведет к падению курсов валют «третьих» стран. Россия пока избегает данной угрозы за счет быстрого восстановления экономики и дорогой нефти, но в следующем году факторы, играющие на руку российской валюте, могут быть исчерпаны.

Среди рисков эксперт также отметил новые санкции США на покупку российского госдолга на вторичном рынке для американских инвесторов и возможность наступления нового экономического кризиса. В случае кризиса интерес к российским активам снизится, что ударит по курсу рубля, заключил эксперт.

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