Россияне увидят новую сторублевку к концу 2022 года

08:40, 11 октября 2021, ПАИ

В России утвердили эскизный проект новой сторублевой купюры, её планируют изготовить и выпустить в обращение в 2022 году. Об этом «Известиям» рассказал зампред Центробанка Михаил Алексеев.

По его словам, насыщение платежного оборота модифицированными банкнотами будет происходить постепенно. По оценкам экспертов, потребуется несколько месяцев, чтобы кредитные организации настроили банкоматы под новую купюру. Граждане смогут увидеть модифицированные сто рублей ближе к концу 2022 года.

«В последующие годы новые и ныне используемые денежные знаки будут обращаться параллельно, точно так же, как это происходит сейчас с разными модификациями других наших банкнот. И это соответствует международной практике. Так что не стоит ждать, что рынок будет мгновенно наводнен новой банкнотой и она сразу заменит нынешние сто рублей», — уточнил Михаил Алексеев.

По оценке Центробанка, в 2023-2025 годах оборот будет постепенно насыщаться новыми сторублевками, а в 2026-2029 годах их доля станет весьма значительной.