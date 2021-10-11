Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Россияне увидят новую сторублевку к концу 2022 года

В России утвердили эскизный проект новой сторублевой купюры, её планируют изготовить и выпустить в обращение в 2022 году. Об этом «Известиям» рассказал зампред Центробанка Михаил Алексеев.

По его словам, насыщение платежного оборота модифицированными банкнотами будет происходить постепенно. По оценкам экспертов, потребуется несколько месяцев, чтобы кредитные организации настроили банкоматы под новую купюру. Граждане смогут увидеть модифицированные сто рублей ближе к концу 2022 года.

«В последующие годы новые и ныне используемые денежные знаки будут обращаться параллельно, точно так же, как это происходит сейчас с разными модификациями других наших банкнот. И это соответствует международной практике. Так что не стоит ждать, что рынок будет мгновенно наводнен новой банкнотой и она сразу заменит нынешние сто рублей», — уточнил Михаил Алексеев.

По оценке Центробанка, в 2023-2025 годах оборот будет постепенно насыщаться новыми сторублевками, а в 2026-2029 годах их доля станет весьма значительной.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Одобряете ли вы введение QR-кода для посещения баров, ресторанов и концертов?
Проголосовать >>>

11 октября 2021

В России нашли способ снизить цены на электроэнергию
10 октября 2021

Эксперт рассказал о проблемах, которые грозят рублю до конца 2021 года
06 октября 2021

Антимонопольная служба отказала Avito в покупке ЦИАН
06 октября 2021

Стоимость акций Сбербанка обновила исторический максимум
06 октября 2021

Рост мировых цен на продукты стал рекордным за 40 лет
06 октября 2021

Цена на газ в Европе впервые превысила 1600 долларов за тысячу кубометров
03 октября 2021

Некоторые российские банки начали поднимать ставки по ипотеке
02 октября 2021

«Псковэнергосбыт» подвёл итоги осенней акции

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...