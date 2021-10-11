Зачем в школах Псковской области вводили дистанционку, объяснил Андрей Ермаков

12:27, 11 октября 2021, ПАИ

Зачем в школах Псковской области вводили недельное дистанционное обучение, объяснил руководитель регионального комитета по образованию Андрей Ермаков на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 11 октября.

С 30 сентября на дистанционное обучение перешли 98 школ в регионе. «По состоянию на эту дату наблюдался стремительный рост количества детей, которые заболели коронавирусом. Порядка 79 классов на тот момент находились на карантине. Главной задачей было разорвать цепочку заболеваемости. Эту задачу мы выполнили. Сейчас на карантине 30 классов», - уточнил Ермаков.

По его словам, была «масса вопросов относительно процесса дистанционного обучения». «Мы плотно взаимодействовали с родителями, с педагогическим сообществом. Да, обучаться так непривычно, но необходимо. К тому же мы всегда отмечаем тот факт, что дистанционные инструменты не призваны заменить традиционные», - подытожил Андрей Ермаков.