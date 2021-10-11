Гатчинскому тиктокеру, прыгнувшему с моста в Пскове, грозит административная ответственность

14:12, 11 октября 2021, ПАИ

22-летнему тиктокеру из Гатчины, который 10 октября спрыгнул с моста Александра Невского ради красивых кадров, грозит административная ответственность, об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области «Псковской правде».

В настоящее время ведется проверка. Рассматривается возможность привлечения молодого человека к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (хулиганство).

Напомним, что 10 октября В Пскове 22-летний тиктокер из Гатчины спрыгнул с моста Александра Невского ради красивых кадров. Все происходящее гражданин снимал на телефон.