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Условия очередного перехода школ на дистанционное обучение озвучили в Псковской области

Условия очередного перехода школ на дистанционное обучение озвучил руководитель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 11 октября.

«Мы ориентированы на то, чтобы процесс обучения был очным, но всё зависит от распространения заболевания. Также всё будет зависеть от рекомендаций Роспотребнадзора (речь про осенние каникулы и то, сколько они продлятся. - ПАИ). Это общая дисциплина, все зависит от каждого участника образовательного процесса. Цепочку заболеваемости, которая была в образовательных организациях, удалось разорвать, число классов на карантине уменьшилось», - констатировал Ермаков.

«Это вовсе не эксперименты, это серьезная ситуация,  - подчеркнул руководитель комитета. - Стоит упомянуть, что многие дети болеют бессимптомно и число подтвержденных случаев может отличаться от фактических. Поэтому все мы должны быть дисциплинированны и выполнять требования. Это поможет избежать радикальных, непопулярных мер. Призываю коллег и родителей не относиться к ситуации как к управленческим решениям отдельно взятых органов исполнительной власти. Это решение направлено на сохранение здоровья и жизни. При принятии решений рассматриваются все сценарии».

 

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