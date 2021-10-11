Нуждающимся псковским семьям планируют предоставлять школьные ноутбуки на время дистанционки

12:45, 11 октября 2021, ПАИ

В Псковской области прорабатывается вопрос доступности инструментов связи для школьников на период дистаницонного обучения. Об этом сообщил руководитель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 11 октября.

По его словам, с муниципалитетами ведется работа в части обеспечения возможности предоставления школьных ноутбуков, компьютеров нуждающимся семьям на время дистанционки.

Андрей Ермаков подчеркнул, что все школы региона за редким исключением подключены к высокоскоростному интернету. Проблемы могут возникать из-за сбоев у федерального оператора или организационных моментов, например когда все ребята получают ссылку, одновременно открывают ее в онлайне и скачивают. «Сеть может не справляться с такой нагрузкой. Нужно ребят готовить к тому, чтобы они приходили со скачанными материалами», - отметил Андрей Ермаков.