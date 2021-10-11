В Псковской области нет роста заболеваемости COVID-19 среди педагогов

12:51, 11 октября 2021, ПАИ

В Псковской области нет серьезного роста заболеваемости COVID-19 среди педагогов. Об этом сообщил руководитель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 11 октября.

Он отметил, что сейчас коронавирусом болеет небольшое количество педагогов, и на процесс обучения это практически не влияет. По словам Андрея Ермакова, тяжелых случаев течения заболевания среди учителей также нет.

Руководитель комитета подчеркнул, что перед началом учебного года педагогические коллективы ответственно отнеслись к вопросам защиты себя и окружающих и вакцинировались. «Педагог постоянно рискует сам и не может взаимодействовать с ребятами, не защищенный от болезни», - заметил он.