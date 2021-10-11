В Псковской области разрабатывают единую образовательную платформу для дистанционки

12:56, 11 октября 2021, ПАИ

В Псковской области разрабатывается единая образовательная информационная платформа для дистанционного обучения. Об этом сообщил руководитель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 11 октября.

Он отметил, что система в настоящий момент находится в постоянной доработке. Руководитель комитета подчеркнул, что недостаточно иметь просто канал для связи, площадка должна содержать достаточное количество информационных материалов. «Мы стремимся создать полноценную, подходящую всем образовательным организациям собственную региональную платформу, которая будет ориентирована на привлечение всех необходимых материалов, полезных в период дистанционного формата», - рассказал Андрей Ермаков.

Однако, по его словам, эта платформа не должна быть обязательной для всех, школам необходимо предоставить выбор, какую платформу из всех существующих использовать в конкретной ситуации с учетом образовательной программы.