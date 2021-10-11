Итоги недели дистанционного обучения обсудили в медиацентре ПАИ
В медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая итогам недели дистанционного обучения в Псковской области.
Для вас мы узнали:
- дистанционное обучение вводили для того, чтобы разорвать цепочку заболеваемости;
- 75 обращений поступило от псковичей в комитет по образованию за неделю дистанционки;
- в Псковской области прорабатывается вопрос доступности инструментов связи для школьников на период дистаницонного обучения;
- единую образовательную платформу для дистанционки разрабатывают в Псковской области;
- в Псковской области нет роста заболеваемости COVID-19 среди педагогов.
Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.
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