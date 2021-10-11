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Привлечение заключённых к оплачиваемому труду обсудили в администрации Пскова

Город Псков рассмотрел возможность работ, которые выполнят заключённые. Фото пресс-служба УФСИН РФ по Псковской области

В работе совещания, которое прошло сегодня в администрации  Пскова под председательством временно исполняющего полномочия главы администрации Пскова Бориса Елкина, принял участие начальник отдела трудовой адаптации осужденных УФСИН России по Псковской области Вадим Вилавский. Об этом ПАИ сообщила пресс-служба УФСИН РФ по Псковской области.

Главной темой встречи стало обсуждение вопросов по разработке плана развития производственной деятельности уголовно-исполнительной системы, предполагающего увеличение количества осужденных, привлеченных к оплачиваемому труду, размещение заказов на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд на производственных мощностях и площадях исправительных учреждений региона.

В рамках рассматриваемых вопросов стороны обсудили возможные сроки реализации контрактов, планируемое количество рабочих мест для осужденных и ожидаемый экономический результат.

По окончании рабочего совещания между участниками были достигнуты определенные договоренности.

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