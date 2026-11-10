«Детская деревня – SOS Псков» откроет кабинет помощи семьям в Порховском районе

11:58, 10 ноября 2026, ПАИ

«Детская деревня – SOS Псков» откроет кабинет помощи семьям в Порховском районе. Об этом сообщил директор организации Игорь Соловьёв на брифинге в медиацентре ПАИ.

«Мы хотим, чтобы в нескольких районах Псковской области были открыты такие центры от детской деревни. Пока мы скромно зовём их кабинетами, куда могут прийти любые родители – неважно, приёмные или с кровными детьми – за той помощью, которую они могут от нас получить», – сказал Игорь Соловьёв.

«Детская деревня – SOS Псков» получила поддержку министерства социальной защиты и обратилась в органы власти, чтобы определить приоритетные районы для работы. Начать решено с Порховского района, поскольку с ним у организации уже есть связи, а соцзащита и администрация пошли навстречу.

Договор с администрацией округа уже заключён, идёт процесс оформления помещения, оборудование уже куплено и частично доставлено в Порхов, найден координатор.

Игорь Соловьёв отметил, что главная сложность – найти специалистов на местах. «Нам важно найти на месте, в любом районе, в котором мы будем проводить эту работу, специалиста», – подчеркнул директор, отметив, что организация столкнулась с кадровым голодом.