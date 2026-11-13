Эксперт рассказал, как конкурс «Безграничные возможности» меняет самоощущение людей с инвалидностью

15:43, 13 ноября 2026, ПАИ

Всероссийский конкурс-премия «Безграничные возможности» важен тем, что меняет тон и рамку разговора: обычно мы говорим про инвалидность в категориях помощи и поддержки, а здесь категория достижений и результата. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ заявил директор Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов имени В. П. Шмитца Вячеслав Сукманов, входящий в состав экспертного совета регионального этапа конкурса.

«Люди показывают, что они сделали: получили профессию, нашли работу, победили в конкурсе, стали наставниками. Это принципиально другой разговор с обществом. Мне кажется, что это меняет самоощущение: человек перестаёт быть тем, кому помогают, а становится автором собственной жизни. И мне кажется, что для общества это тоже сдвиг. Мы привыкли воспринимать людей с инвалидностью через призму ограничений, а конкурс показывает: да, ограничения есть, но они не определяют человека, определяет его то, что он делает», – отметил он.

По словам Вячеслава Сукманова, в таком случае общество видит не человека с проблемами, а мастера, специалиста и наставника: «Это меняет отношение глубже, чем любая просветительская кампания. И для экспертов это тоже важно, потому что в этот раз в критериях конкурса прописано, что сложность истории не определяется как критерий. Всё определяет результат: что человек сделал и чем это подтвердил. И есть конкретные критерии».

Конкурс-премия делает одну простую вещь: он переводит разговор из плоскости сочувствия в плоскость признания. И это принципиально другой разговор как для самих людей, так и для общества и экспертов, которые оценивают работы, подчеркнул собеседник ПАИ.

Отдельно эксперт выделил направление «Люди без границ» с номинацией «Свой путь». В рамках неё участники расскажут, как им удалось поменять свою жизнь, а такие примеры очень важны для профессионального сообщества.

Вячеслав Сукманов призвал к участию во Всероссийском конкурсе-премии «Безграничные возможности» людей, организации и учреждения Псковской области. «В регионе точно есть истории, которые стоит рассказать, и точно есть проекты, которые стоит увидеть», – заключил он.

Отметим, что жители Псковской области, организации и учреждения могут подать заявки на Всероссийский конкурс-премию «Безграничные возможности», направленный на развитие инклюзии. Приём заявок продлится до 30 ноября. Участники смогут представить личные истории, проекты и практики, помогающие людям с инвалидностью полноценно участвовать в жизни общества.

Всего премия включает 12 номинаций, объединённых в два направления – «Люди без границ» и «Норма жизни». Первое посвящено личным историям, второе – проектам и практикам в сфере инклюзии. Как подать заявку на конкурс? Организаторы собрали пошаговую инструкцию в карточках.

Региональный этап отбора пройдёт с 1 по 20 декабря 2026 года. Заявки рассмотрят эксперты, не менее половины которых составят люди с инвалидностью. Федеральный этап запланирован с 10 января по 10 февраля 2027 года. По его итогам определят 39 финалистов. Финал конкурса и торжественная церемония награждения состоятся в Москве 21–22 апреля 2027 года.