«Главная тема»: Популярность vs Безопасность

20:34, 11 октября 2021, ПАИ

В Пскове с моста Александра Невского спрыгнул 22-летний парень. Как признался он сам – хотел стать популярным. Вот только такой необдуманный поступок мог стоить ему жизни.

Можно ли так получить популярность, что говорят психологи и какие ещё необычные вещи делают молодые люди, подсмотрев ролики блогеров-миллионников? Все подробности истории в сегодняшнем выпуске «Главной темы».