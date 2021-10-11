«Главная тема»: Популярность vs Безопасность
В Пскове с моста Александра Невского спрыгнул 22-летний парень. Как признался он сам – хотел стать популярным. Вот только такой необдуманный поступок мог стоить ему жизни.
Можно ли так получить популярность, что говорят психологи и какие ещё необычные вещи делают молодые люди, подсмотрев ролики блогеров-миллионников? Все подробности истории в сегодняшнем выпуске «Главной темы».
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Одобряете ли вы введение QR-кода для посещения баров, ресторанов и концертов?
11 октября 2021
11 октября стартовала регистрация на IX форум некоммерческих организаций «Cодействие»