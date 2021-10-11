Названы лидирующие по темпам вакцинации от COVID-19 районы Псковской области

22:22, 11 октября 2021, ПАИ

Стал известен список муниципалитетов Псковской области, лидирующих по темпам вакцинации от коронавируса. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, лидируют по количеству вакцинированных первым компонентом препарата от COVID-19 Псковский (77 %), Себежский (63,3 %), Палкинский (56,5 %) и Пушкиногорский районы (55 %).

Всего первый компонент прививки сделали более 187,7 тысячи человек, или 46,5 % населения региона от запланированного числа. Оба компонента получили порядка 180 тысяч человек.

Отметим, что сделать прививку от COVID-19 можно во всех районах региона. Стационарные прививочные пункты организованы в государственных медицинских учреждениях, а также в крупных торговых центрах в Пскове и Великих Луках. Кроме того, в регионе организована работа передвижных фельдшерско-акушерских пунктов.

Напомним, записаться на вакцинацию можно по номеру единой службы «122», через портал «Госуслуги», регистратуры поликлинических отделений. Услуга бесплатная, при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис.