В России планируют пожизненно лишать прав за пьяное вождение

10:06, 12 октября 2021, ПАИ

Вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил ведомствам разработать предложения по ужесточению законодательства за вождение в нетрезвом виде, пишет газета «Коммерсантъ».

«Садясь за руль в таком состоянии, человек создает угрозу для жизни участников движения, поэтому мною дано поручение рассмотреть возможность ужесточения мер ответственности, вплоть до уголовного наказания», – сказал он.

Вице-премьер поручил МВД, Минздраву и Минюсту до 1 ноября представить предложения по ужесточению законов, предложив проработать возможность пожизненного лишения прав для водителей, которые оказались за рулём в нетрезвом виде повторно.

Кроме того, МВД, Росгвардии, Ростехнадзору, Государственной инспекции маломерных судов МЧС и Росавиации поручено проработать единый механизм прекращения или ограничения прав нетрезвого водителя на управление всеми видами транспорта: колесного (автомобили), самоходного (спецтехника), водного, авиационного и железнодорожного. Ограничиваться или прекращаться будут также права на владение, ношение и хранение огнестрельного оружия. МВД и Минздраву поручено проработать обязательную постановку на учет в наркодиспансеры лишенных прав за нетрезвую езду.