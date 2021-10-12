Вопросы защиты прав граждан обсудили Дмитрий Шахов и прокурор Псковской области Иван Грибов

11:25, 12 октября 2021, ПАИ

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и прокурор Псковской области Иван Грибов обсудили на совместной встрече широкий круг актуальных вопросов обеспечения и защиты прав граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе омбудсмена.

В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы защиты прав граждан в трудовой сфере, связанных с введением различного рода ограничений в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции COVID-19, восстановления прав граждан, которые пострадали от некачественно оказанной медицинской помощи и здоровью которых причинен серьезный вред.

Региональный омбудсмен познакомил прокурора области с итогами и основными данными своего ежегодного доклада о ситуации с соблюдением прав граждан в Псковской области в 2020 году, а также рассказал об актуальных темах, которые содержатся в заявлениях и жалобах граждан за 9 месяцев текущего года.

Иван Грибов проинформировал регионального омбудсмена о результатах работы органов прокуратуры в 2021 году и принимаемых мерах прокурорского реагирования на нарушение закона со стороны органов власти разных уровней и их должностных лиц, взаимодействии с правозащитными институтами, а также повышении эффективности прокурорского надзора.

По итогам анализа жалоб граждан, которые были обобщены в аппарате регионального уполномоченного по правам человека, Дмитрий Шахов попросил Ивана Грибова дополнительно, в соответствии с компетенцией и полномочиями органов прокуратуры, провести проверку и принять совместные меры, направленные на пресечение необоснованных отказов в возбуждении как административных, так и уголовных дел, а также допускаемую волокиту при их производстве, что в ряде случаев приводило к истечению сроков давности. Тем самым, по мнению уполномоченного по правам человека в Псковской области, были нарушены фундаментальные права граждан, а лица, виновные в их нарушении, должны быть привлечены к ответственности, установленной законом.

По ряду случаев, где региональный омбудсмен по результатам собственных проверок усмотрел признаки совершения уголовно наказуемых деяний, Дмитрий Шахов попросил прокурора области Ивана Грибова дать ещё и прокурорскую оценку допущенным нарушениям в отношении граждан, в том числе и уголовно-правовую.

В завершение встречи уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов поблагодарил за эффективное взаимодействие прокурора области Ивана Грибова и его сотрудников, которые по различным сферам оперативно взаимодействуют с региональным омбудсменом по совместному рассмотрению и проверке жалоб граждан, в том числе принятию мер прокурорского реагирования, направленных на восстановление прав и охраняемых законом интересов жителей Псковской области.