Капремонт пищеблока и столовой начался в псковской школе №5

12:39, 12 октября 2021, ПАИ

В Пскове в средней общеобразовательной школе № 5 имени Героя России Марка Евтюхина начались работы по капитальному ремонту пищеблока и столовой, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городской администрации.

В настоящий момент подрядчик меняет облицовку стен и пола в помещениях. В рамках капремонта также расширят дверной проём в пищеблок, установят новые окна, двери и раздаточное окно. Кроме того, в школе оборудуют современную систему приточно-вытяжной вентиляции, которой не было раньше.

Ремонт в столовой и пищеблоке не производился с момента постройки первого корпуса образовательного учреждения в 1962 году, заметила директор школы № 5 Наталья Веселкова.

«Совсем скоро наши столовая и пищеблок примут всех детей и работников в обновленном виде. Это будет замечательный подарок нашей школе к 75-летию со дня основания, которое мы отпраздновали 1 октября», – отметила руководитель учреждения и поблагодарила городские власти за внимание к проблемам школы.

Она также добавила, что ремонтные работы ведутся после учебных занятий и в выходные дни. Питание школьников на этот период организовано во втором корпусе школы.

Капремонт пищеблока и столовой должны выполнить до 30 декабря.