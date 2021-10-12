Форсайт-сессия с представителями НКО и комитетом по соцзащите прошла в Пскове

12:59, 12 октября 2021, ПАИ

11 октября 2021 года на базе ПРОО «Команда 2018», платформа zoom, состоялась форсайт-сессия с представителями некоммерческого сектора Псковской области и комитетом по социальной защите Псковской области, сообщили в Псковской региональной общественной организации Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018».

Темой вчерашней встречи стали «Механизмы эффективного взаимодействия комитета по социальной защите и СО НКО Псковской области». Участники сессии обсудили план деятельности СО НКО в рамках развития региона на ближайший, средний и долгосрочный периоды.

Модераторами встречи стали председатель ПРОО «Команда 2018» Михаил Васильев, ивент-менеджер ПРОО «Команда 2018» Михаил Герасимов и пресс-секретарь ПРОО «Команда 2018» Анастасия Шорохова.

Форсайт-формат позволяет участникам конкретнее понять и договориться по поводу образа будущего.

По итогу встречи команды обсудили то, каким образом можно достичь желаемых результатов через форматы взаимодействия, технологии и нормативно-правовые акты. На данный момент сформированы проектные предложения, которые выносятся за рамки форсайт-сессии в формат дорожной карты.

Напомним, 11 октября стартовала регистрация на IX Форум некоммерческих организаций «Cодействие», проведение которого планируется 3 декабря на территории главного корпуса ПсковГУ.