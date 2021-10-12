Около 6,1 тысячи пациентов с COVID-19 в России подключены к аппаратам ИВЛ

15:10, 12 октября 2021, ПАИ

Около 6,1 тысячи пациентов с коронавирусом в России подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, сообщает ТАСС.

Глава Минздрава подчеркнул, что заболеваемость коронавирусом в России за последнюю неделю выросла на 16 %. В 11 субъектах темп прироста составил более 30 %, добавил он.

Как отметил министр, в субъектах, где вакцинация от коронавируса активно проходила летом, ситуация значительно стабильнее и по количеству случаев заболевания, и по количеству госпитализаций.