Штраф заплатит житель Бежаницкого района за избиение мужчины

16:11, 12 октября 2021, ПАИ

Бежаницкий район суд рассмотрел дело в отношении местного жителя, который избил мужчину. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

7 октября в ходе ссоры мужчина ударил два раза потерпевшего по лицу, чем причинил ему телесные повреждения в виде кровоподтеков глазницы, верхней губы, ран в надбровной части лица.

Суд признал мужчину виновным в совершении указанного правонарушения и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 6000 рублей.