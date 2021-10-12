Штраф заплатит житель Бежаницкого района за избиение мужчины
Бежаницкий район суд рассмотрел дело в отношении местного жителя, который избил мужчину. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.
7 октября в ходе ссоры мужчина ударил два раза потерпевшего по лицу, чем причинил ему телесные повреждения в виде кровоподтеков глазницы, верхней губы, ран в надбровной части лица.
Суд признал мужчину виновным в совершении указанного правонарушения и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 6000 рублей.
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