Пропавшего 32-летнего мужчину разыскивают в Псковской области
В деревне Дуброво Себежского района пропал 32-летний Светозар Светличный. Об этом сообщается в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».
С 8 октября 2021 года местонахождение пропавшего неизвестно. Приметы пропавшего: рост 178 см, телосложение худощавое, голубые глаза, волосы светло-русые.
Был одет в бирюзовую куртку, светло-зеленые штаны, черные ботинки. С собой был предположительно темно-синий велосипед.
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