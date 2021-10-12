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Общество

Пропавшего 32-летнего мужчину разыскивают в Псковской области

В деревне Дуброво Себежского района пропал 32-летний Светозар Светличный. Об этом сообщается в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

С 8 октября 2021 года местонахождение пропавшего неизвестно. Приметы пропавшего: рост 178 см, телосложение худощавое, голубые глаза, волосы светло-русые.

Был одет в бирюзовую куртку, светло-зеленые штаны, черные ботинки. С собой был предположительно темно-синий велосипед.

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