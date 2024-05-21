Покос на общественных территориях начался в Дно

12:49, 21 мая 2024, ПАИ

Покос травы на общественных территориях начался в Дно, сообщил глава Дновского района Михаил Шауркин в своём Telegram-канале.

Уже скосили траву на участке кругового движения на улицах Крестьянской и Ленина. Работы продолжают в парках имени А. С. Пушкина и имени Ленина.

Их выполняют в рамках муниципального контракта, пояснил Михаил Шауркин.

Ранее сообщалось, что в Дно завершили ремонт тротуара на улице Ленина. Работы проводились в рамках президентского нацпроекта «Жильё и городская среда».