Покос на общественных территориях начался в Дно
Покос травы на общественных территориях начался в Дно, сообщил глава Дновского района Михаил Шауркин в своём Telegram-канале.
Уже скосили траву на участке кругового движения на улицах Крестьянской и Ленина. Работы продолжают в парках имени А. С. Пушкина и имени Ленина.
Их выполняют в рамках муниципального контракта, пояснил Михаил Шауркин.
Ранее сообщалось, что в Дно завершили ремонт тротуара на улице Ленина. Работы проводились в рамках президентского нацпроекта «Жильё и городская среда».
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