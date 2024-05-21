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Главную проблему трудоустройства молодёжи в Псковской области назвал эксперт

Главную проблему трудоустройства молодёжи в Псковской области назвал начальник отделения областного центра занятости населения по Пскову и Псковскому района Алексей Васильев в рамках круглого стола «Возможности и тенденции молодёжного рынка труда Псковской области» на площадке медиацентра ПАИ.

Главную проблему трудоустройства молодёжи в Псковской области назвал Алексей Васильев. Фото: Андрей Степанов

«Трудоустройство молодёжи в регионе является актуальной проблемой. Главная проблема состоит в том, что мы регион-донор для наших соседей – Ленинградской области. Мы обучаем, готовим, а затем отправляем наши «ресурсы» в Ленобласть», – отметил Алексей Васильев.

Связан отъезд молодёжи с тем, что региональные работодатели не всегда готовы предложить тот уровень зарплаты и возможности, как компании из соседних регионов, обратил внимание он.

«Для этого нужно привлекать других работодателей в регион, которые могут конкурировать и готовы предоставлять зарплаты и возможности, которые хотя бы сопоставимы с уровнем Ленобласти», – рассказал Алексей Васильев.

Кроме того, случаются ситуации, когда студенты выучиваются, а затем оказывается, что их профессия на рынке уже не востребованная, отметил он. Для таких случаев в регионе есть программа переобучения в рамках президентского нацпроекта «Демография».

«Обращу внимание, что рынок востребованных специалистов постоянно меняется. Например, 3–5 лет назад нужны были программисты, а сейчас очень нужны люди, которые готовы работать с операционными системами и умеют настраивать оборудование», – заключил он.

В то же время в рамках диалога эксперты высказали мнение о том, что эту проблему можно решить за счёт разработки программы по привлечению студентов и кадров из других регионов страны. У Псковской области есть все возможности и вакансии для трудоустройства, чтобы принимать молодёжь, отметила управляющая ООО «Группа компаний «Мега холод» Татьяна Кирилёнок.

Отметим, что круглый стол прошёл в рамках реализации проекта, поддержанного в рамках конкурса «Росмолодёжь. Гранты» «В поисках себя – карьерный трек для студентов».

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Главную проблему трудоустройства молодёжи в Псковской области назвал эксперт

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