В субботу на Талабские острова запустят дополнительный утренний рейс

11:44, 21 мая 2024, ПАИ

С 25 мая по субботам МУП «Колхоз имени «Залита» запускает дополнительный рейс катера на Талабские острова в Псковском озере. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Псковского района.

Катер будет отправляться из деревни Толбица в 8:00. Благодаря этому верующие смогут посетить богослужения в храмах на острове им. Белова и острове им. Залита.

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Суда следуют по маршруту деревня Толбица – остров им. Залита (Талабск) – остров им. Белова (Верхний) – деревня Толбица. Катер на десять пассажирских мест курсирует по вторникам и четвергам, на 30 мест – со среды по воскресенье. С расписанием можно ознакомиться здесь.