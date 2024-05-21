В Себеже идут работы по благоустройству города

12:56, 21 мая 2024, ПАИ

На улицах Себежа ведут работы по благоустройству, пишет газета «Призыв».

Рабочие красят бордюры и пешеходные переходы, а также убирают мусор между проезжей частью и тротуаром.

Работы проводит общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительная компания «Себеж», пояснили в газете.

Ранее сообщалось, что в Дедовичах собираются благоустроить территорию гребной базы. Молодые специалисты уже приступили к формированию дорожной карты программы преобразования гребной базы. Основными пунктами значатся замена изношенных понтонов, реконструкция спуска на территорию базы, подсыпка отмостки вокруг эллинга, обновление дренажной системы и проведение общего благоустройства прибрежной зоны.