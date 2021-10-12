Кадровые изменения произошли в комитете по транспорту Псковской области
Исполняющей обязанности первого заместителя председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области назначили Оксану Ильину. Соответствующая информация опубликована на сайте профильного комитета.
Ранее Оксана Ильина возглавляла Центр лицензионно-разрешительной работы псковской Росгвардии в звании полковника полиции.
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