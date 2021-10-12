Специалистов по рисункам граффити ищут в Острове
В Острове специалистов по рисункам граффити приглашают к участию в волонтёрском проекте, сообщили Псковскому агентству информации в администрации Островского района.
Отмечается, что представители активной молодёжи Острова столкнулись с проблемой при реализации своей идеи облагородить внешний вид здания тира, расположенного в городском Парке Победы.
«Дело в том, что никто из местных молодых людей не обладает высокохудожественными талантами. Их умений хватило лишь на оформление одной стены здания. Если кто-то из специалистов по рисункам граффити или другого вида художественного направления, проживающих в соседних городах Псковской области, хочет принять участие в этом волонтёрском проекте, его с нетерпением ждут в молодёжном отделе Центра культуры «Юбилейный». Материалы для нанесения рисунков будут предоставлены», – отметили в районной администрации.
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