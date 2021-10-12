Минтранс отказался от идеи бесплатного общественного транспорта к 2035 году

19:14, 12 октября 2021, ПАИ

Директор департамента госполитики в области автомобильного и пассажирского транспорта Министерства транспорта Российской Федерации Алексей Бакирей сообщил, что Минтранс РФ отказался от идеи перехода к бесплатному общественному транспорту в стране к 2035 году, пишет РИА.Новости.

В прошлом году Минтранс представил правительству проект транспортной стратегии РФ до 2035 года, в котором предусматривалась возможность перехода к бесплатному общественному транспорту при условии платного проезда по дорогам на личных автомобилях.

«Пока на данном этапе в проекте этого тезиса нет. Я думаю, что рано или поздно мы созреем когда-то, но в горизонте транспортной стратегии мы не фиксируем эту позицию», – комментирует Бакирей.