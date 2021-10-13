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Вакцинация от гриппа не снижает тяжесть течения COVID-19, заявили учёные

Вакцинация от гриппа не снижает тяжесть течения COVID-19. Об этом «Известиям» заявил руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог Центра им. Гамалеи Виктор Зуев.

По его словам, это два разных вируса, поэтому для защиты требуются неодинаковые препараты. Эксперт пояснил, что при вакцинации в организм человека вводят антитела, и иммунная реакция формируется на конкретный антиген. «Если человек был привит от гриппа, едва ли коронавирусное заражение будет протекать легче, это же разные антигены. Не думаю, что добавление в организм антител против гриппа будет облегчать течение болезни коронавируса», - уточнил Виктор Зуев.

Он добавил, что именно по этой причине специалисты следят за появлением новых штаммов коронавируса. Важно знать, действуют ли против них существующие вакцины, созданные под определенные варианты вирусов. Виктор Зуев заметил, что у каждого нового штамма что-то усиливается.

Он напомнил, что после прививки от гриппа лучше подождать как минимум две-три недели, прежде чем вакцинироваться от коронавируса. Последствия единовременного введения обеих вакцин еще изучают эксперты.

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