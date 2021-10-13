Названы самые популярные марки автомобилей у россиян

11:47, 13 октября 2021, ПАИ

Самыми популярными автомобилями у россиян за девять месяцев 2021 года стали отечественные LADA, а также корейские Kia и Hyundai, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследования «СберАвто» и «ВсеИнструменты.ру».

«За 9 месяцев 2021 года в тройку автомобилей, которые россияне покупали через сервис чаще всего, вошли марки Lada, Kia, Hyundai. Также зафиксирован высокий спрос на Volkswagen, Toyota, Nissan, Renault, Skoda, Chevrolet и Ford», – отметили аналитики.

У LADA самыми популярными среди новых машин оказались семейства Granta и Vesta. Среди моделей Hyundai наибольший спрос был зафиксирован на седан Solaris и кроссовер Creta. У Kia россияне чаще отдавали предпочтение седану Rio и кросс-хэтчбеку Rio X. Далее по востребованности расположились такие модели, как Chery Tiggo 7 Pro и Chery Tiggo 4, лифтбек Volkswagen Polo и кроссовер Volkswagen Tiguan.