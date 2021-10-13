Город Дно снова признан самым матерящимся в России

10:54, 13 октября 2021, ПАИ

Город Дно в Псковской области третий год подряд стал самым матерящимся населённым пунктом в России, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на данные агентства «Интериум».

По результатам мониторинга соцсетей, блогов и мессенджеров на предмет нецензурной лексики аналитики выяснили, что больше всего матерятся в Дно, Анапе и Москве. Также в топ-10 городов, в которых живут любители мата, вошли Калининград, Краснодар, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Коломна, Екатеринбург и Сергиев Посад.

Аналитики отметили, что некоторые матерящиеся юзеры указывают Дно в шутку. В целом количество брани в соцсетях, блогах и мессенджерах снизилось на 8,9% по сравнению с прошлым годом.