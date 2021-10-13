Россияне стали больше тратить на турпутёвки

11:39, 13 октября 2021, ПАИ

За первые три квартала 2021 года россияне потратили на 3,6 % больше в денежном и на 27,6 % больше в натуральном выражении на туристические путёвки, чем за аналогичный период 2019 года, пишет газета «Известия» со ссылкой на аналитиков оператора фискальных данных OFD.ru.

Самые дорогие туры в I квартале 2021 года были приобретены на Мальдивы – 3,6 млн рублей, в ОАЭ – 1,9 млн рублей, на Камчатку – 1,5 млн рублей. Дороже всего во II квартале 2021 года обошлись путёвки на Мальдивы – 11,5 млн рублей, в Турцию – 1,3 млн рублей, в Сочи – 900 тысяч рублей.

Аналитики отмечают, что причинами восстановления рынка являются эффект отложенного спроса, увеличение среднего чека на отдых из-за повышения цен на авиабилеты и отели в 2021 году, а также летний активный период, когда многие покупают туры с детьми на время летних каникул.