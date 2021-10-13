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Страна и мир

iPhone 13 станет дефицитным

© РИА Новости / Кирилл Каримов

Новое поколение iPhone под номером 13 станет дефицитным — в Apple столкнулись с нехваткой электронных компонентов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

По данным источников в отрасли, серьезные проблемы при производстве смартфонов возникли с компонентами, выпускаемыми Broadcom и Texas Instruments. Наблюдается также нехватка микросхем для OLED-дисплеев и беспроводных модулей. Однако, как отмечает Bloomberg, в Купертино ощущают нехватку и других компонентов.

Сообщается, что дефицит чипов может сказаться на производственном плане Apple: вместо планируемых 90 миллионов всех версий iPhone 13 будет произведено 80 миллионов устройств.

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