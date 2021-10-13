Мифы и правду о раке груди обсуждают в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

15:05, 13 октября 2021, ПАИ

Рак груди – одно из самых опасных и распространенных онкологических заболеваний. Можно ли защититься от него? Как выявить рак молочной железы? Какие мифы вокруг этого заболевания приходится развенчивать медикам?

Об этом в медиацентре ПАИ рассказывает главный врач Псковского областного онкодиспансера Александр Юров.