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Псковский онколог: Чтобы избежать рака, маммографию необходимо проводить с 20 лет

Чтобы избежать рака, маммографию необходимо проводить начиная с 20 лет. Об этом сообщил главный врач Псковского областного онкодиспансера Александр Юров во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 13 октября.

До 40 лет эту процедуру следует делать раз в год, после 40 лет при отсутствии жалоб - один раз в два года. 

«И самообследование никто не отменял. Группа заболеваний молочной железы относится к визуальным формам рака, когда пациентка сама, наощупь, может выявить изменения. Внимание следует обратить на наличие образований, нечеткие контуры, апельсиновую корку, которая появляется под железой. Здесь речь о ранних стадиях. Если есть какие-то подозрения, обращайтесь к онкологу», - рекомендовал специалист.

По его словам, в одном проценте случаев рак грудной железы встречается и у мужчин. «У нас такие есть, они получают лечение», - добавил Александр Юров.

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