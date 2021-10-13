Псковский онколог: Если у родственников был рак, грудь лучше не увеличивать

15:49, 13 октября 2021, ПАИ

Если у родственников был рак, грудь лучше не увеличивать, рекомендовал главный врач Псковского областного онкодиспансера Александр Юров во время пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 13 октября.

«Ни один пластический хирург не должен рекомендовать делать пластику, если в анамнезе у родственников есть случаи рака молочной железы либо у пациентки есть такая предрасположенность. У нас были пациентки с имплантами, под которыми появлялись новообразования», - рассказал врач.

Александр Юров отметил, что нет четкой зависимости между размером груди и частотой возникновения рака. «Рак встречается у женщин с любым размером груди, но в большой молочной железе его труднее найти», - констатировал онколог.