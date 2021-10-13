ФОТОФАКТ: В пыталовском посёлке Белорусский началась прокладка газопровода

16:33, 13 октября 2021, ПАИ

АО «Газпром газораспределение Псков» проводит работы по прокладке газопровода в посёлке Белорусский Пыталовского района для перевода жилых домов на природный газ. Об этом сообщает газета «Наша жизнь».

Договоренность между Пыталовским районом, Псковской областью и руководством ООО «Газпром межрегионгаз» о газификации квартир многоквартирных домов и коттеджей в поселке Белорусский была достигнута в сентябре. Подробнее о том, как решалась проблема, читайте здесь.