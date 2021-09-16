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Общество

Виктор Остренко поднял вопрос о переводе домов посёлка Белорусский на природный газ

Проблему  жителей многоквартирных домов пыталовского посёлка Белорусский поднял на встрече с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым депутат Псковского областного Собрания Виктор Остренко. Жилой сектор по сути газифицирован, но подключён не к газопроводу, а к ёмкости, наполняемой привозным сжиженным топливом, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Виктор Остренко обратил внимание, что посёлок включён в программу социальной догазификации, но речь идёт о достаточно большом количестве домов, где фактически уже есть газ. В Белорусском даже котельная работает на привозном голубом топливе. «Программа догазификации вызвала очень много вопросов у жителей посёлка: потребителей много, в домах есть внутренняя разводка, требуется только подключение к газопроводу. Программные решения не учли такого рода ситуации», - отметил депутат.

Сергей Густов пояснил, что перевод газоснабжения жилых домов с сжиженного газа на природный осуществляется по отдельной программе. «Если мы приходим в населённый пункт с трубой, с сетевым газом, мы все эти дома переключаем, - сообщил директор ООО «Газпром межрегионгаз». - Мы заинтересованы в покупателях природного газа. Посёлок за посёлком мы переведём на подключение к газопроводу». Руководитель компании также напомнил слова президента Владимира Путина о том, что социальная догазификации не отменяет другие, уже действующие программы.

По словам Виктора Остренко, в этот же день Сергей Густов поставил задачу руководству ООО «Газпром межрегионгаз Псков» оперативно выехать на место, определить масштабы предстоящих работ и подготовить их к переводу на подключение к природному газу.

«Сегодня вечером мы с главой района Верой Кондратьевой встречаемся с жителями посёлка Белорусский . Эту просьбу они обозначили в наказах. Теперь, когда у нас уверенность, что дома будут переведены на природный газ, важно самим не подвести – люди должны быть готовы к приходу газовиков, чтобы не начались массовые отказы», - прокомментировал принятое решение Виктор Остренко.

Депутат назвал социальную догазификацию долгожданной программой для всей страны и обратил внимание на её оперативную реализацию. Первые домовладения в Пыталово, подключённые к природному газу 16 сентября, были включены в программу всего два месяца назад. «Работа идёт стремительно – все необходимые решения были приняты оперативно. Изначально была поставлена задача упростить все процедуры, и мы видим первый результат», - подытожил Виктор Остренко.

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