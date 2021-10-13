10 человек эвакуировали из-за возгорания в Великих Луках

17:12, 13 октября 2021, ПАИ



Фото: Отдел надзорной деятельности по г. Великие Луки



Фото: Отдел надзорной деятельности по г. Великие Луки



Фото: Отдел надзорной деятельности по г. Великие Луки



Фото: Отдел надзорной деятельности по г. Великие Луки



Фото: Отдел надзорной деятельности по г. Великие Луки



Фото: Отдел надзорной деятельности по г. Великие Луки



Фото: Отдел надзорной деятельности по г. Великие Луки



Фото: Отдел надзорной деятельности по г. Великие Луки



Фото: Отдел надзорной деятельности по г. Великие Луки



Фото: Отдел надзорной деятельности по г. Великие Луки



Фото: Отдел надзорной деятельности по г. Великие Луки



Фото: Отдел надзорной деятельности по г. Великие Луки























10 человек эвакуировала служба пожарной охраны из-за возгорания на улице Ботвина в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

Пожар произошёл в двухкомнатной квартире на четвертом этаже жилого многоквартирного дома. Горела кухня площадью шесть квадратных метров, помещение закопчено.

В результате пожара погибла 59-летняя женщина. Её 31-летнюю дочь госпитализировала бригада скорой помощи, по предварительной информации, с отравлением продуктами горения.

Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём при приготовлении пищи.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.