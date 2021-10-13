10 человек эвакуировали из-за возгорания в Великих Луках
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Фото: Отдел надзорной деятельности по г. Великие Луки
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Фото: Отдел надзорной деятельности по г. Великие Луки
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Фото: Отдел надзорной деятельности по г. Великие Луки
-
Фото: Отдел надзорной деятельности по г. Великие Луки
-
Фото: Отдел надзорной деятельности по г. Великие Луки
-
Фото: Отдел надзорной деятельности по г. Великие Луки
-
Фото: Отдел надзорной деятельности по г. Великие Луки
-
Фото: Отдел надзорной деятельности по г. Великие Луки
-
Фото: Отдел надзорной деятельности по г. Великие Луки
-
Фото: Отдел надзорной деятельности по г. Великие Луки
-
Фото: Отдел надзорной деятельности по г. Великие Луки
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Фото: Отдел надзорной деятельности по г. Великие Луки
10 человек эвакуировала служба пожарной охраны из-за возгорания на улице Ботвина в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе МЧС России по Псковской области.
Пожар произошёл в двухкомнатной квартире на четвертом этаже жилого многоквартирного дома. Горела кухня площадью шесть квадратных метров, помещение закопчено.
В результате пожара погибла 59-летняя женщина. Её 31-летнюю дочь госпитализировала бригада скорой помощи, по предварительной информации, с отравлением продуктами горения.
Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём при приготовлении пищи.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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