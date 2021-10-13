Практики здоровьесбережения обсудили в Псковском облсовпрофе
Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов принял участие в президиуме Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсовпрофа, участники встречи обсудили практики работы по здоровьесбережению, итоги мероприятий, состоявшихся 7 октября, во Всемирный день коллективных действий, и работу в рамках коллективно-договорной кампании.
Игорь Иванов отметил, что про данным направлениям отраслевой профсоюз проделал немалую работу. «Охват по коллективным договорам за два месяца увеличен на 13,7%, а значит, работники образования стали более защищены и вовлечены в профсоюзную жизнь», - сообщил Игорь Иванов.
Он выразил уверенность, что в ближайшее время общими усилиями удастся охватить все образовательные учреждения коллективными договорами.
Особое внимание руководитель облсовпрофа обратил на спортивно-оздоровительные мероприятия, которые реализуются профобъединением, а также на возможности льготного посещения членами профсоюзов фитнес-залов, бассейнов, спа-комплексов.
«В здоровом теле - здоровый дух! - подчеркнул Игорь Иванов. - Мы должны быть здоровыми, у нас впереди очень много работы во благо людей труда!»
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