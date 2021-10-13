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Общество

Российских водителей предупредили о массовом лишении прав

Российских водителей предупредили о массовом лишении водительских прав у должников различных категорий, пишет Autonews.ru со ссылкой на источник в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

ФССП договорилась с ГИБДД о системном использовании возможности приостанавливать водительские права должников. Право ограничивать вождение за долги у приставов было и раньше, но использовали они его эпизодически.

Теперь же ведомство намерено взяться за миллионы должников. Речь идёт о злостных неплательщиках штрафов и алиментов, а также о тех, кому выставили счёт сервисы каршеринга. При этом суммарный долг должен превышать 10 тысяч рублей. Приставы и инспекторы ГИБДД начнут выявлять таких водителей и лишать их прав. При этом само удостоверение забирать не будут – сведения о нарушителе внесут в единую базу данных Госавтоинспекции.

Срок, на который приостанавливают действия прав, не ограничен. Возобновить действие водительского удостоверения водители смогут на следующий день после оплаты долгов.

Избежать наказания удастся тем водителям, которым необходимы водительские права для работы, инвалидам и гражданам, которые живут в местах, где отсутствует общественный транспорт.

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