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В великолукском лицее №11 созданы условия для защиты от заражения вирусными заболеваниями

Обработка рук на входе в лицей. Фото Великолукская правда.Новости

Школы Псковской области приступили к обычной работе после недели дистанционного обучения. Для недопущения заражения вирусными инфекциями, в учреждениях соблюдаются противоэпидемические нормы: термометрия, обработка рук антисептиком, раздельные потоки детей. В великолукском лицее №11 тоже принимаются все необходимые меры безопасности, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Какие именно, корреспонденты узнали во время краткого визита в учреждение, соблюдая все противоэпидемические предписания. Что сразу бросилось в глаза – в школе составлено специальное расписание: классы приходят в разное время и через разные входы. Таким образом, не допускается массового скопления людей. Обязательное условие при посещении лицея – термометрия.

«На входе все дети, педагоги и персонал школы измеряют температуру, – рассказала директор лицея №11 Елена Рождественская. – Если показатели 37.1 и выше, данные заносятся в специальный журнал регистрации. Человек с повышенной температурой не допускается до учебного процесса, он направляется в медпункт, ему даются рекомендации обратиться к медицинским работникам».

На всех этажах установлены диспенсеры для антисептика. В коридорах, перед туалетными комнатами, возле столовой дети могут обработать свои руки. Кстати, в самой столовой график приема пищи тоже изменен.

«Учитель по окончании урока организованно приводит детей в столовую, перед входом они моют руки с мылом, обрабатывают антисептиком. На перемене питается уменьшенное количество ребят. Классы садятся на один ряд, таким образом, мы избегаем перемешивания среди обучающихся в столовой. После того, как ребята покушали, они выходят через другую дверь», – сообщила руководитель образовательного учреждения.

С целью недопущения инфекционных заболеваний также усилен график санитарной обработки помещений лицея. Все понимают, что эти меры необходимы в столь непростой пандемический период. Елена Рождественская считает, что прошедшая неделя дистанционного обучения помогла не допустить всплеска заболеваемости среди детей:

«Мы понимаем, что такие решения о дистанционном обучении не принимаются случайно, они оправданы, нацелены на снижение рисков распространения коронавирусной инфекции. Мы с пониманием относимся к ним, но вернуться в школу, конечно, все рады. У нас не прерывался учебный процесс, уже с начала года, наряду с очным образованием, мы разрабатывали расписание на случай перехода на удаленное обучение. К нему применяются свои требования, поэтому мы были готовы», – сказала директор лицея.

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