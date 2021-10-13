В Локне открылась выставка изобразительного и декоративно-прикладного творчества

20:07, 13 октября 2021, ПАИ

В Локнянском культурно-досуговом центре открылась выставка изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Создавая красоту», сообщает корреспондент газеты «Восход».



На выставке можно познакомиться с творчеством наших соседей и давних партнеров – жителей города Холм Новгородской области.

В экспозициях представлена живопись пастелью и акриловыми красками, сувенирная продукция мастеров Дома народного творчества. В эти осенние дни приятно видеть теплые, уютные изделия, связанные крючком – шали, пелерины, кардиганы, палантины, коврики. Напоминают о прошедшем лете цветочные композиции из бисера. А работы из дерева, с резьбой и с росписью, текстильные куклы передают народный колорит.