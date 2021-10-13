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«Союз Десантников Псковской области» отправился в Рязань на конференцию

Псковские десантники приняли участие в конференции в Рязани.. Фото Вконтакте

«Союз Десантников Псковской области» был приглашён в Рязань на конференцию с руководителями военно-патриотических объединений десантного профиля, для совместного военно-патриотического воспитания молодежи, всесторонней подготовки молодежи к службе в Воздушно-десантных войсках, спецназе ГРУ, морской пехоте и поступлению в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознамённое командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Союзе.
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Всего в мероприятии приняли участие 102 делегата от 62-х организаций из 44 регионов России. В ходе Конференции участники обменялись опытом по военно-патриотическому воспитанию молодёжи, определили основные цели, задачи, формы и методы воспитания и подготовки воспитанников военно-патриотических объединений десантного профиля, уяснили порядок и особенности поступления в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище , а также приняли решение о создании структуры, в форме Общероссийского союза детско-молодежных военно-патриотических общественных объединений десантного профиля «Никто, кроме нас».

Для руководителей организаций были проведены показательные занятия в классе беспилотных летательных аппаратов, на тренажёрах БМД, в электронном стрелковом тире, глубоководном бассейне, аэродинамической трубе. В ходе занятий для участников Конференции были организованы экскурсии в музей истории ВДВ и музей военной техники. Завершилась конференция возложением цветов к памятнику Маргелову В.Ф. и на аллее Героев.

«Союз Десантников Псковской области» выражает искреннюю признательность и благодарность «Союзу Десантников России» за приглашение на конференцию и радушный приём. Мы искренне надеемся на дальнейшее укрепление существующих отношений и рост показателей, в военно- патриотическом воспитании молодёжи, в ходе совместной деятельности.

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